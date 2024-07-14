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14 июля, 09:30

Происшествия

Новости мира: покушение на Трампа было совершено в США

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В штате Пенсильвания неизвестный открыл стрельбу по экс-президенту США. Все произошло во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками. Он успел поговорить с публикой всего несколько минут, после чего его речь неожиданно прервалась, и начались выстрелы. Кандидат в президенты успел схватиться за окровавленное правое ухо. Телохранители прикрыли собой политика и увели его со сцены, затем его сразу увезли в больницу, где он провел несколько часов. Как сообщают СМИ, нападавший стрелял с крыши соседнего здания и мог быть снайпером. По данным CNN, это Томас Мэтью Крукс, предположительно стрелявший из винтовки AR. Его ликвидировали. Кроме того, во время атаки погиб один из сторонников Трампа, еще двое находятся в критическом состоянии.

Тем временем в Бангладеш после проливных дождей дома ушли под воду. Жители не могут покинуть свои дома, чтобы добраться до магазинов, у многих заканчивается вода и продукты. Сообщается, что из-за наводнения закрылись почти 80 учебных заведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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