В Зеленограде произошло ДТП

На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошла авария. У легковушки разворочена вся передняя часть.

На месте уже работают инспекторы ГИБДД. С кем или с чем столкнулась иномарка, пока неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.