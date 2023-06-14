14 июня, 17:15Происшествия
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России возросло до 106
От отравления суррогатным алкоголем в России пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. Более 30 человек скончались, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В столичном Роспотребнадзоре заявили, что в Москве смертельно опасный напиток "Мистер Сидр" не обнаружен. В городе проверили уже почти три тысячи торговых точек. Однако москвичей призвали сразу сообщать, если они где-то увидят "Мистер Сидр" в продаже.
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