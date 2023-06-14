Сальдо заявил, что Херсонская область смогла пережить аварию на Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами благодаря организованной работе, подтопленные территории будут восстановлены. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

"Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!" – подчеркнул он.

Сальдо добавил, что после схода воды одной из важнейших задач в регионе стало обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Владимир Путин отмечал, что для этого в Херсонскую область будут привлечены войска химической защиты.

"Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", – подчеркнул Сальдо.

Врио губернатора региона отметил, что доложил президенту РФ о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС. В данный момент на территории области находятся спасатели, военные и специалисты задействованных в мероприятии министерств и ведомств.

"Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов <...> при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС", – написал он.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российские власти обвинили в этом украинскую сторону, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил такое же мнение. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.

Спасателям удалось эвакуировать из зон подтопления 7,2 тысячи человек. Известно о 17 погибших, 80 человек пострадали в результате произошедшего.



Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля