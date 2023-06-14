Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

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Украинская сторона продолжает осуществлять атаки на социальные объекты и мирных граждан. На этом фоне Киев все еще получает от Запада все более дальнобойное вооружение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этой связи, продолжил пресс-секретарь президента РФ, Москва будет вынуждена отодвигать военную инфраструктуру на безопасные расстояния. Так он объяснил слова Владимира Путина о предполагаемом создании "санитарной зоны" на Украине.

"И в любом случае для того, чтобы обеспечить безопасность, по мере того, как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", – пояснил Песков.

Ранее Путин на встрече с военкорами заявил, что российская сторона изучит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если обстрелы регионов РФ продолжатся.

Предложение президента оценил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который рассказал, что такая зона должна проходить по границам Львова. Он обратил внимание на соучастие Запада в подрыве "Северных потоков", в связи с чем у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи противника, проложенной по дну океана.

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