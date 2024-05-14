Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 13:45

Происшествия

Новости мира: тысячи людей эвакуированы на западе Канады из-за лесных пожаров

Новости мира: тысячи людей эвакуированы на западе Канады из-за лесных пожаров

Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки

Готовивших теракт в Карачаево-Черкесской Республике приговорили к 18,5 года колонии

Новости регионов: фиктивный директор возглавлял компанию, чей автобус упал в Мойку

Новости мира: более 20 чиновников в Киргизии наказали после наезда грузовика на детей

Машина сгорела на улице Каховке в Москве

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

Один человек погиб из-за аварии в Анапе

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в Волгоградской области

Новости регионов: видео с ребенком на качелях на фоне горящей квартиры попало в Сеть

На западе Канады эвакуированы тысячи людей из-за быстрорастущих лесных пожаров. Вслед за провинциями Альберта и Британская Колумбия заполыхали леса Манитобы. В общей сложности огонь охватил больше десяти тысяч гектаров, территории накрыл густой едкий дым.

В Ереване полиция утром 14 мая задержала около 40 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Армении. Митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна проходят в центре города с 9 мая. В силовых структурах республики предупредили, что готовы всеми способами пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в Армении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика