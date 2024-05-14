Новости мира: тысячи людей эвакуированы на западе Канады из-за лесных пожаров

На западе Канады эвакуированы тысячи людей из-за быстрорастущих лесных пожаров. Вслед за провинциями Альберта и Британская Колумбия заполыхали леса Манитобы. В общей сложности огонь охватил больше десяти тысяч гектаров, территории накрыл густой едкий дым.

В Ереване полиция утром 14 мая задержала около 40 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Армении. Митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна проходят в центре города с 9 мая. В силовых структурах республики предупредили, что готовы всеми способами пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в Армении.

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