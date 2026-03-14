Микроавтобус столкнулся с автобусом с детьми на Калужском шоссе в Москве

Микроавтобус столкнулся с автобусом с детьми на 45-м километре Калужского шоссе в Москве. По последним данным, пострадали 9 человек, из них 6, которые ехали в микроавтобусе. Они госпитализированы.

Еще 3 человека пострадали из автобуса, в том числе двое детей. Как сообщили в МВД, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, и он по касательной задел припаркованный автобус. После транспортное средство развернуло, и в него врезалось еще несколько машин.

