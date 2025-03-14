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14 марта, 06:15

Происшествия

Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве

Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве

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В ночь на 14 марта на Ленинградском шоссе произошла массовая авария. Столкнулись водители трех легковых автомобилей и большегруза. Об этом сообщили зрители Москвы 24.

Больше всего повреждений получила иномарка желтого цвета. От удара левая часть автомобиля сильно повреждена. Сработали подушки безопасности. У такси разбита передняя часть. Как сообщают очевидцы, в результате аварии пострадали три человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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