Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве

В ночь на 14 марта на Ленинградском шоссе произошла массовая авария. Столкнулись водители трех легковых автомобилей и большегруза. Об этом сообщили зрители Москвы 24.

Больше всего повреждений получила иномарка желтого цвета. От удара левая часть автомобиля сильно повреждена. Сработали подушки безопасности. У такси разбита передняя часть. Как сообщают очевидцы, в результате аварии пострадали три человека.

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