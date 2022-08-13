Строительный кран загорелся на Братеевской улице

Возгорание строительного крана произошло на Братеевской улице. Видео поделились очевидцы.

В МЧС сообщили, что огонь охватил 2 квадратных метра в кабине. Пожарные не сразу смогли начать тушить, так как кран находился под напряжением.

В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.