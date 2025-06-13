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13 июня, 22:15

Происшествия

Дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

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Уголовное дело возбуждено после ДТП в Подольске. В результате аварии пострадали семь человек. Автобус следовал по маршруту Чехов – Москва. На Симферопольском шоссе он столкнулся с грузовиком.

В результате пожара в частном доме в подмосковном поселке Куровское погибли 5 детей. Самому младшему из них было всего несколько месяцев. Мать малышей была госпитализирована. По версии следствия, возгорание могло произойти после замыкания электропроводки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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