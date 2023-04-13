Новости регионов: нелегальные игрушки в виде Чебурашек задержали в Уссурийске

Нелегальные игрушки в виде Чебурашек задержали в Уссурийске. Плюшевые игрушки в количестве 70 килограммов хотел ввезти в Россию житель Китая. Контрабандист использовал обычные мешки. "Союзмультфильм", которому принадлежат все права на Чебурашку, уже отреагировал на действия таможни. Сотрудников поблагодарили и обещали выслать в подарок лицензионные игрушки.

Вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла утром 13 апреля. Пепловый шлейф протянулся на 400 километров к юго-востоку. Населенные пункты, находящиеся рядом, засыпаны пеплом. Слой достигает 20 сантиметров. В институте сейсмологии вновь предупредили об опасности для авиаперевозок.

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