ДТП с участием двух автомобилей произошло в Южном Бутове

Авария с участием двух автомобилей произошла в Южном Бутове. На перекрестке в районе Чечерского проезда сильно разбит один внедорожник. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее водитель автомобиля не справился с управлением в Южном Бутове и врезался в мачту городского освещения. ДТП произошло на пересечении улиц Брусилова и Полевой. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

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