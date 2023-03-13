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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Южном Бутове

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Южном Бутове

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Авария с участием двух автомобилей произошла в Южном Бутове. На перекрестке в районе Чечерского проезда сильно разбит один внедорожник. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее водитель автомобиля не справился с управлением в Южном Бутове и врезался в мачту городского освещения. ДТП произошло на пересечении улиц Брусилова и Полевой. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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