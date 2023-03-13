Активистку движения "ЯМыФургал" задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске активистку движения "ЯМыФургал" за государственную измену в виде передачи денежных средств Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМыФургал" причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России", – цитирует ТАСС заявление.

Согласно сообщению, было установлено, что подозреваемая действовала по мотивам политической ненависти и вражды, а также переводила личные финансы для закупки украинскими войсками вооружения и обмундирования.

До этого ФСБ задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ. По данным службы, он через интернет связался с представителем ГУ разведки Минобороны Украины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!