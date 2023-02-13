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В мире

Причастных к строительству домов в Турции начали арестовывать

Причастных к строительству домов в Турции начали арестовывать

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Турецкие силовики начали задержания ответственных за строительство зданий в Турции. В том, что возведенные дома не соответствовали требованиям, обвиняют 113 человек.

Одним из первых в аэропорту остановили архитектора одного из элитных жилых комплексов Хатая, мужчина собирался покинуть страну. Дом на 250 квартир разрушен полностью, под обломками могли оказаться до тысячи человек.

Природная катастрофа произошла на границе Турции и Сирии 6 февраля. Местные жители почувствовали подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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