13 января, 12:15Происшествия
Драка произошла в крупном горнолыжном комплексе Москвы
В одном из крупнейших горнолыжных комплексов столицы произошла драка. По информации очевидцев, конфликт возник между охранниками и сноубордистом, который перед этим помог ребенку подняться на склоне.
Сотрудники службы безопасности утверждают, что инициатором стал сам спортсмен. Они также заявляют, что он не простой отдыхающий, а частный тренер, проводящий занятия на территории комплекса без соответствующего разрешения.
