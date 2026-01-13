Драка произошла в крупном горнолыжном комплексе Москвы

В одном из крупнейших горнолыжных комплексов столицы произошла драка. По информации очевидцев, конфликт возник между охранниками и сноубордистом, который перед этим помог ребенку подняться на склоне.

Сотрудники службы безопасности утверждают, что инициатором стал сам спортсмен. Они также заявляют, что он не простой отдыхающий, а частный тренер, проводящий занятия на территории комплекса без соответствующего разрешения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.