Новости мира: самолет авиакомпании Air India упал на жилой район в Ахмедабаде

Пассажирский самолет упал в Индии. Рейс авиакомпании Air India направлялся из города Ахмедабад в Лондон. Лайнер не смог выполнить взлет и рухнул на жилой район. На борту находилось 130 пассажиров. По предварительным данным, на месте катастрофы нашли выживших, точные цифры пока уточняют. Как сообщили в генконсульстве РФ в Мумбаи, россиян на борту не было.

Тем временем в Испании прошел сильный град. Вместе с ним на улицы обрушились мощные ливни и ветер. Точный ущерб от непогоды еще предстоит подсчитать.

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