Новости регионов: три человека пострадали в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в районе метро "Приморская" трамвай наехал на пешеходов. Несколько человек попали под колеса, троих госпитализировали, одна женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По предварительным оценкам, у трамвая отказали тормоза.

В Подмосковье разыскивают мужчину, который обливает прохожих кислотой. Три таких случая зафиксировали в Щелкове. Как сообщили в полиции, мужчина подходит к прохожим, обливает их едким веществом, после чего сбегает с места происшествия. Все пострадавшие попали в больницу с ожогами.

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