Тело пропавшего ребенка нашли в реке в Звенигороде

В Звенигороде спасатели нашли тело одного из троих пропавших детей. Его обнаружили в двух километрах ниже по течению Москвы-реки от места, где подростки предположительно провалились под лед.

Дети ушли гулять еще 7 марта. С того дня они перестали выходить на связь. Последний раз ребят видели у реки. Очевидцы слышали крики о помощи и даже пытались самостоятельно их спасти, а позже обратились в экстренные службы.

