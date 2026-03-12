Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 07:15

Происшествия

Тело пропавшего ребенка нашли в реке в Звенигороде

Тело пропавшего ребенка нашли в реке в Звенигороде

Дополнительные водолазы привлечены к поиску пропавших детей в Звенигороде

Двое молодых людей устроили заплыв на льдине по Нагатинскому затону в Москве

На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек

Новости регионов: восстановительные работы продолжаются в Брянске после удара ВСУ

"Московский патруль": мужчина погиб в результате драки в центре Москвы

"Московский патруль": москвича заподозрили в преследовании бывшей жены и поджоге имущества

"Московский патруль": в Подмосковье начался суд по делу о смертельной аварии

Спасатели и волонтеры расширили зону поисков пропавших в Звенигороде детей

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 марта

В Звенигороде спасатели нашли тело одного из троих пропавших детей. Его обнаружили в двух километрах ниже по течению Москвы-реки от места, где подростки предположительно провалились под лед.

Дети ушли гулять еще 7 марта. С того дня они перестали выходить на связь. Последний раз ребят видели у реки. Очевидцы слышали крики о помощи и даже пытались самостоятельно их спасти, а позже обратились в экстренные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика