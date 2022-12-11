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Происшествия

Потоп случился в терминале B аэропорта Шереметьево

Потоп случился в терминале B аэропорта Шереметьево

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Потоп произошел в терминале B аэропорта Шереметьево после срабатывания пожарной сигнализации. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Пассажиры начали прятаться от потопа, а вода заливала пол терминала. Из-за этого с потолка обвалилась обшивка. По данным СМИ, один из работников поставил еду в микроволновку и забыл. Из-за дыма сработали датчики, а вода полилась в общей зоне аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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