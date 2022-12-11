Потоп произошел в аэропорту Шереметьево после срабатывания пожарной сигнализации

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за подтопления в терминале B аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура установит причины произошедшего. В случае обнаружения нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Прокуратура также взяла на контроль ликвидацию последствий происшествия и соблюдение прав пассажиров.

В Шереметьево рассказали, что противопожарная система сработала в паркинге терминала B. Датчик якобы среагировал на задымление в служебном помещении.

"Службы аэропорта оперативно перекрыли воду, локализовали последствия. Пассажиры, сотрудники и гости аэропорта не пострадали", – говорится в телеграм-канале аэропорта.

В Шереметьево добавили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, а обслуживание пассажиров проходит в плановом режиме. Аэропорт проведет служебное расследование.

Ранее сообщалось, что попавшая на проезжую часть в большом количестве вода подтопила Дмитровское шоссе. Движение в районе аварии было сильно затруднено. Позже стало известно, что причиной подтопления стали рабочие, которые повредили трубу на стройке.



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