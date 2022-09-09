В ТЦ Columbus в Чертанове произошел потоп

В торгово-развлекательном центре Columbus в Чертанове в Москве произошел потоп. Пострадал магазин техники.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как с крыши помещения течет вода, а на полу образовываются большие лужи.

Проблему пытались устранить сотрудники магазина. Причины потопа уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.