Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Якутске

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Четыре человека обратились в медицинские учреждения Якутска из-за ураганного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что один пострадавший госпитализирован в отделение нейрохирургии, а остальные получат амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что сильный порыв ветра в приморском селе Сальское сорвал часть крыши здания психоневрологического интерната. По данным регионального министерства ГО и ЧС, ни один сотрудник, а также никто из 101-го человека, что находятся в интернате на лечении, не пострадали. В целостности также остались системы электро- и водоснабжения.