Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Автомобиль, в котором Ксения Собчак ехала в сочинский аэропорт, попал в смертельное ДТП. Хоть за рулем была и не она, волны ненависти выливаются на ведущую – не помогла пострадавшим, даже не подошла к ним, просто пересела в другую машину и уехала в аэропорт.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом по дороге в Красную Поляну.

В результате аварии на месте скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.