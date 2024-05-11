Новости регионов: пять поездов отстали от расписания из-за аварии в Ростовской области

Из-за аварии на станции Куберле в Ростовской области от графика отстали пять поездов дальнего следования. Несколько часов люди ждут, когда составы смогут продолжить движение. При этом пассажиров, которые ехали до Волгодонска, пересадили на автобусы. Ранее ночью 11 мая в Орловском районе сошел с рельсов грузовой состав. В результате ЧП вспыхнула цистерна с топливом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Тем временем правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку транспортной компании, автобус которой упал в реку Мойку. Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оперативники изъяли записи с камеры, установленной внутри салона. Также полиция задержала 44-летнего водителя. Он пока находится в больнице. Его жена утверждает, что супруг поздней ночью вернулся с 20-часовой смены, но уже ранним утром его снова вызвали на работу. В свою очередь, представители перевозчика заявляют, что водитель прошел обследование перед выходом на рейс, а автобус был исправен.

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