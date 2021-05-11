Москвичам рассказали о стрельбе в казанской школе

Утром 11 мая в одной из казанских гимназий произошла стрельба. В результате ЧП погибли девять человек, более 20 были госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве

По словам очевидцев, когда началась стрельба, учителей и детей попросили закрыться в классах. Однако некоторые школьники не дождались эвакуацию и попытались спастись самостоятельно. Они выпрыгивали из окон, чтобы убежать от стрелка.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.