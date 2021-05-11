К постпредствам Татарстана в Москве и Петербурге несут цветы и игрушки

15:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в Москве и Санкт-Петербурге.
Люди несут к зданиям игрушки, цветы, зажигают свечи. Кроме того, каждый желающий имеет возможность оставить запись в книге соболезнований.
В постоянном представительстве Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области жители смогут почтить память погибших у мемориала, который в ближайшее время откроется у здания.
"С двух часов у нас будет официально открыт мемориал полностью. Под вывеской будет стол и книга соболезнований", – рассказал пресс-атташе.
Также временный мемориал планируют организовать в Нижнем Новгороде.
Ранее Сергей Собянин выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с трагедией, произошедшей в школе в Казани. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и попросил передать соболезнования близким погибших.
По последним данным, погибли девять человек при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.
Школу в Казани, где произошла стрельба, охраняла вахтерша
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