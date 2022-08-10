Пожар произошел в магазине "Леруа Мерлен" на юге столицы

"Леруа Мерлен" горит на юге Москвы в районе станции метро "Автозаводская". Известно, что все сотрудники и покупатели эвакуированы.

Там виден небольшой дым. Пламени на кадрах нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.