Укравшего в московском метро телефон жителя Брянска задержали в столице

Телефонного вора задержали в московском метро. Момент кражи попал на видео. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным ведомства, 49-летний житель Брянска вытащил смартфон из кармана пассажирки, которая сидела рядом в вагоне. Как только девушка заметила пропажу, сразу же обратилась в полицию. Ущерб составил 57 тысяч рублей. К моменту задержания подозреваемый успел продать украденное. В настоящее время он под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



