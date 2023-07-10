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Происшествия

Укравшего в московском метро телефон жителя Брянска задержали в столице

Укравшего в московском метро телефон жителя Брянска задержали в столице

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Телефонного вора задержали в московском метро. Момент кражи попал на видео. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным ведомства, 49-летний житель Брянска вытащил смартфон из кармана пассажирки, которая сидела рядом в вагоне. Как только девушка заметила пропажу, сразу же обратилась в полицию. Ущерб составил 57 тысяч рублей. К моменту задержания подозреваемый успел продать украденное. В настоящее время он под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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