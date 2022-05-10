Пожар произошел на внутренней стороне МКАД. По словам очевидцев, около Бутова горела территория склада.

Как сообщили в МЧС, сейчас пожар ликвидировали. Горело неэксплуатируемое здание на площади 50 квадратных метров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.