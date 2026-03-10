В ОАЭ число пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 6

Власти ОАЭ заявили, что число жертв в результате пожаров, возникших после обстрелов, увеличилось до 6. 10 марта над территорией страны зафиксировали 9 ракет и более 30 беспилотников.

Тем временем в Пентагоне пообещали наносить по Ирану самые интенсивные удары. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по базам США в иракском Курдистане, а также по центральной части Израиля.

