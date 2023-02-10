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Тело второго ребенка погибших граждан РФ извлекли из-под завалов в турецком Хатае

Тело второго ребенка погибших граждан РФ извлекли из-под завалов в турецком Хатае

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Тело второго ребенка погибших россиян извлекли из-под завалов в турецком городе Хатай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. Также на месте разрушенного дома было найдено тело мужчины.

Предположительно, это муж и отец обнаруженных ранее женщины и ребенка. Их тела нашли ранее.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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