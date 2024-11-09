Телефонные мошенники начали действовать от имени WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). Аферисты представляются сотрудниками мессенджера и просят код из СМС для подтверждения личности. Иначе угрожают заблокировать доступ к приложению. На деле код дает доступ к профилю. Мошенники меняют пароль и рассылают контактам просьбу срочно прислать деньги. Причины называют разные. Но чаще всего в легенде родственник попадает в серьезное ДТП.

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