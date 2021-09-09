В Курской области подросток обвинил директора школы в издевательствах

В Курской области восьмиклассник обвинил директора школы в издевательствах. Подросток утверждает, что педагог последние несколько лет избивал его, а на днях вырвал серьгу из уха. Фото порванной мочки школьник выложил в Сеть.

Директор в свою очередь утверждает, что никого не избивал, а просто потребовал у школьника снять серьгу, что тот и сделал. Но когда он снимал украшение, мочка стала кровоточить.

Информацию проверяет прокуратура. Ученика отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.