Новости

Новости

09 февраля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 февраля

"Новости дня": задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

"Московский патруль": мужчина сломал девушке нос в метро Москвы

"Московский патруль": турагент из Москвы обманула десятки клиентов

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину за помощь телефонным мошенникам

"Московский патруль": трех дебоширов задержали после угроз устроить взрыв в "Москва-Сити"

"Московский патруль": ФСБ и СК работают с обвиняемыми в покушении на генерала Алексеева

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева получил указание в декабре 2025 года

ФСБ опубликовала новые данные по делу о покушении на генерала Алексеева

ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца

Жильцы эвакуировались из небоскреба "Триумф Палас" на северо-западе Москвы. По словам очевидцев, в доме прорвало трубу с кипятком, из-за чего вода потекла в лифты. На место вызвали экстренные службы.

В Москве в ночь на 10 февраля ожидаются морозы, предупредили синоптики. Температура может опуститься до минус 18 градусов. При этом уже к концу недели в столице ожидается до 2 градусов выше нуля.

Российских туристов вывозят с Кубы из-за критической ситуации с авиатопливом. Туристические программы в страну прекращены. Причиной стал острый дефицит горючего на фоне топливной блокады со стороны США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияобществопогодагородтуризмвидео

