Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 февраля

Жильцы эвакуировались из небоскреба "Триумф Палас" на северо-западе Москвы. По словам очевидцев, в доме прорвало трубу с кипятком, из-за чего вода потекла в лифты. На место вызвали экстренные службы.

В Москве в ночь на 10 февраля ожидаются морозы, предупредили синоптики. Температура может опуститься до минус 18 градусов. При этом уже к концу недели в столице ожидается до 2 градусов выше нуля.

Российских туристов вывозят с Кубы из-за критической ситуации с авиатопливом. Туристические программы в страну прекращены. Причиной стал острый дефицит горючего на фоне топливной блокады со стороны США.

