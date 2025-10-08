Новости регионов: склад загорелся в Новосибирске

В Новосибирске тушат пожар. Там горит склад, пламя почти полностью охватило строение. Столб густого черного дыма виден из разных районов города. Группировку спасателей усилили, к тушению привлечено более 70 человек и 23 единицы техники. На место следует пожарный поезд. Площадь возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.

Известного архитектора Санкт-Петербурга Александра Супоницкого убили в подъезде собственного дома. Его расстреляли из автомата на глазах у дочери. Как сообщили в Следственном комитете, все произошло возле лифта, когда мужчина вел ребенка в школу. Убийцей оказался сосед Супоницкого, у мужчин был давний конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.