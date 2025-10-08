Форма поиска по сайту

08 октября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: склад загорелся в Новосибирске

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань под Белгородом

ДТП с участием скорой помощи произошло в столичном районе Коньково

Родственники пропавшего пловца в Босфоре заявили о сокрытии видео с соревнований

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

В Подмосковье нашли подростка-зацепера после падения с поезда

Взрыв и пожар произошли в гаражном кооперативе в Москве

Три человека пострадали из-за обрушения здания в Мадриде

Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

Новости регионов: крупный пожар потушили в Екатеринбурге

В Новосибирске тушат пожар. Там горит склад, пламя почти полностью охватило строение. Столб густого черного дыма виден из разных районов города. Группировку спасателей усилили, к тушению привлечено более 70 человек и 23 единицы техники. На место следует пожарный поезд. Площадь возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.

Известного архитектора Санкт-Петербурга Александра Супоницкого убили в подъезде собственного дома. Его расстреляли из автомата на глазах у дочери. Как сообщили в Следственном комитете, все произошло возле лифта, когда мужчина вел ребенка в школу. Убийцей оказался сосед Супоницкого, у мужчин был давний конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

