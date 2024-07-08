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08 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар на склоне горы в Туапсе охватил 3 тыс "квадратов"

Новости регионов: пожар на склоне горы в Туапсе охватил 3 тыс "квадратов"

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Большой пожар произошел под Туапсе в бухте Инал. Там на склоне горы загорелся лес. По предварительным данным, сухая трава вспыхнула из-за сигнальной ракеты, которую запустили туристы. По разным оценкам, в данный момент пламенем охвачено около трех тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли 65 спасателей. Кроме того, из-за возгорания пришлось эвакуировать ближайшую базу отдыха.

Тем временем во Владивостоке на двенадцати улицах отключили электричество из-за аварии. Без света остались жилые дома, больницы, детские сады и школы. В данный момент энергетики проводят ремонтные работы. Ожидается, что электричество удастся вернуть в ближайшие часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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