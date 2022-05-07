Пожары повредили 484 строения в Красноярском крае

МЧС сообщил о повреждении пожарами 484 строений в Красноярском крае.

СК РФ установил еще одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах населения ДНР.

Правительство РФ в 2022 году выделит 6 миллиардов рублей Ростуризму. Средства направят на выплату компенсаций туроператорам, занимавшимся вывозом российских туристов, застрявших за границей из-за санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.