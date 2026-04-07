Новости регионов: десятки домов разрушены после прорыва дамбы на водохранилище в Дагестане

Десятки домов в дагестанском поселке Мамедкала разрушены после прорыва дамбы на водохранилище. У них обвалились крыши, снесены стены и двери. Многие из домов, которые еще стоят, непригодны для жизни. По словам жителей, такого сильного наводнения прежде не было. Поток смел все на своем пути, во дворах разбросаны домашняя утварь, одежда и даже фрагменты автомобилей. Эвакуированные жители вернулись, чтобы вынести из домов что уцелело. В поселке развернули пункт временного размещения на базе местной гимназии. Там готовы принять до 150 человек. В эти дни сотни людей из разных уголков республики приехали в поселок, чтобы помочь жителям. В пострадавших районах круглосуточно работают спасатели и добровольцы. Им удалось ликвидировать прорыв на Самур-Дербентском канале, предотвратив дальнейшее подтопление сразу двух сел.

На Амуре взрывают лед, чтобы избежать паводков. Специалисты заложили 860 зарядов на протяжении 11 километров ледового поля. Там существует вероятность формирования заторов льда. Сложная ситуация по паводкам прогнозируется в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

