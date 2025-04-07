МЧС устраняет последствия ДТП у метро "Парк Победы"

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии у станции метро "Парк Победы", где грузовая "ГАЗель" влетела в подземный пешеходный переход. Спасатели промыли машину от моторных жидкостей и готовят площадку для ее эвакуации.

Передняя ось автомобиля оказалась разрушена. Водитель и пассажир были заперты внутри, но смогли выбраться после открытия водительской двери. Сейчас на месте работают полицейские. Движение метро на станции "Парк Победы" не нарушено – станция функционирует в штатном режиме.

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