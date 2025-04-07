Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 08:15

Происшествия

МЧС устраняет последствия ДТП у метро "Парк Победы"

МЧС устраняет последствия ДТП у метро "Парк Победы"

Новости регионов: в Бурятии зафиксировано сразу 13 очагов лесных пожаров

"Газель" пробила ограждение и влетела в подземный переход в метро "Парк Победы"

Новости мира: французы вышли на протест против запрета на выборы для Ле Пен

Грузовик врезался в подземный переход на Кутузовском проспекте

Грузовой поезд врезался в фуру на юге Подмосковья

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Новости мира: белорусская таможня пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки

"КамАЗ" перевернулся в районе Кантемировской улицы Москвы

Новости регионов: семь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии у станции метро "Парк Победы", где грузовая "ГАЗель" влетела в подземный пешеходный переход. Спасатели промыли машину от моторных жидкостей и готовят площадку для ее эвакуации.

Передняя ось автомобиля оказалась разрушена. Водитель и пассажир были заперты внутри, но смогли выбраться после открытия водительской двери. Сейчас на месте работают полицейские. Движение метро на станции "Парк Победы" не нарушено – станция функционирует в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика