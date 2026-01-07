Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 января

Пожар произошел на производственном предприятии на проспекте Буденного на востоке Москвы. По предварительным данным, там вспыхнула крыша одного из зданий. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 8 января. Синоптики прогнозируют, что вечером усилится ветер и начнется сильный снегопад.

В связи с этим жителей города призывают по возможности не пользоваться личными автомобилями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

