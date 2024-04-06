Несколько районов Орска затопило из-за прорыва дамбы

В Оренбургской области стали эвакуировать людей из-за наводнения после прорыва дамбы. Известно, что несколько районов Орска затопило, за два дня 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медицинской помощью.

Ранее в прокуратуре Оренбургской области рассказали, что авария произошла из-за ошибок в обслуживании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Как проходит эвакуация в Орске? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.