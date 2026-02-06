06 февраля, 18:15Происшествия
Комик Сабуров, которому запретили въезд в Россию, остается во Внуково
Казахстанский комик Нурлан Сабуров остается в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
Ему закрыли въезд в Россию на 50 лет. Это выяснилось, когда артист прилетел в Москву из Дубая, и его задержали в аэропорту.
Информационные агентства утверждают, что документ подписали еще неделю назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
