Новости часа: серия землетрясений в Турции не повлияла на ядерную безопасность в стране

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Серия землетрясений в Турции не повлияла на ядерную безопасность в стране. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Власти Москвы передали пять электрокаров "Москвич 3е" детским медучреждениям. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вся спортивная общественность переживает за фигуриста Романа Костомарова. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.