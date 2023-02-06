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Новости

06 февраля, 20:00

В мире

Новости часа: серия землетрясений в Турции не повлияла на ядерную безопасность в стране

Новости часа: серия землетрясений в Турции не повлияла на ядерную безопасность в стране

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 538 человек

Авария произошла на Ярославском шоссе в сторону центра столицы

Эксперт прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции

Более 300 российских военных помогут ликвидировать последствия землетрясения в Сирии

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1 541 человека

Жительница Антальи рассказала о ситуации после двух землетрясений

Новости часа: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 430 человек

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за двух землетрясений

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 461 человека

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Серия землетрясений в Турции не повлияла на ядерную безопасность в стране. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Власти Москвы передали пять электрокаров "Москвич 3е" детским медучреждениям. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вся спортивная общественность переживает за фигуриста Романа Костомарова. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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