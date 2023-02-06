Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона в Зеленограде

Подозреваемого в краже задержали в Зеленограде по горячим следам. В полицию за помощью обратилась девушка, у которой украли телефон.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, злоумышленник приметил ее еще в автобусе. Сначала мужчина вышел с девушкой на одной остановке и последовал за ней. Затем он толкнул потерпевшую, выхватил мобильный телефон и скрылся.

Задержать 32-летнего приезжего удалось в течение двух часов. Похищенный телефон изъят, его вернут владелице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.