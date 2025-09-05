Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом, где оказывали услуги по передержке собак. За 3,5 тысячи рублей в сутки животных держали в антисанитарных условиях: без еды, в грязных клетках, одна над другой. На многих питомцах нашли следы побоев и ошейники с электрошокерами.

Ночью спасать животных приехали блогер Эльдар Джарахов и певица Мона. Они обнаружили два дома, переполненные собаками. По словам пострадавших хозяев, питомцы возвращаются домой в ужасном состоянии. Сейчас владельцев зоогостиницы просят привлечь к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

