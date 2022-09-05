Мужчину, пошутившего о бомбе в рюкзаке, задержали в Домодедово

В аэропорту Домодедово мужчина при проверке документов сказал сотрудникам полиции, что в рюкзаке у него бомба. Реакция правоохранителей не заставила себя ждать: шутника скрутили и заключили под стражу.

Мужчина был пьян, однако его положение это не смягчит. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

