Новости регионов: огонь охватил половину села в Ростовской области

В Ростовской области огонь охватил половину села Золотой Колос. Там сгорели сразу несколько частных домов. Пожар начался после возгорания в одном из домов.

На Камчатке на горной реке перевернулся рафт с туристами. Супружеская пара вместе с гидом сплавлялись по реке Быстрой. Когда рафт перевернулся, все трое смогли зацепиться за него. Мужчине и женщине удалось выплыть, а гида снесло вниз по течению. Сейчас его ищут спасатели МЧС.

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