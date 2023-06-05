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Происшествия

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

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Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35, 16 человек скончались, заявил губернатор региона Алексей Русских.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В качестве подозреваемого сотрудники правоохранительных органов уже задержали индивидуального предпринимателя.

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