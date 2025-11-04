Форма поиска по сайту

04 ноября, 23:15

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

В Челябинске задержали мать 5-летней девочки, которую обнаружили мертвой в диване на съемной квартире. Ее подозревают в убийстве собственного ребенка. Тело было обнаружено владельцами квартиры, которые пришли проверить жилье после того, как 43-летняя женщина съехала. К тому моменту девочка была мертва уже несколько дней.

На севере Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП – водитель BMW на большой скорости попытался обогнать автобус, в результате автомобиль занесло и он вылетел на встречную полосу, столкнулся с полицейской машиной и влетел в трамвай.

В зоопарке Ростовской области "Малинки" спасли краснокнижного белого аиста. Птицу нашли около трассы в Калужской области с огнестрельным ранением. Ростовские орнитологи провели операцию, в ходе которой аисту ампутировали запястье.

