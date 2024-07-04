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04 июля, 08:45

Происшествия

Новости мира: четыре человека стали жертвами урагана "Берил" на Карибских островах

Новости мира: четыре человека стали жертвами урагана "Берил" на Карибских островах

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Четыре человека стали жертвами обрушившегося на Карибские острова урагана "Берил". Сильнее всего пострадали города на Ямайке и в Гренаде. Разрушены тысячи домов. Многие люди отправили местным властям сигнал SOS, после чего связь с ними была потеряна.

По меньшей мере два человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести в результате взрыва на оборонном предприятии в американском городе Кэмден (штат Арканзас). ЧП произошло на заводе по производству ПЗРК "Джавелин", которые США поставляют в том числе на Украину. Проводится расследование.

В Нью-Йорке прошла торжественная церемония взвешивания участников знаменитого конкурса по поеданию хот-догов в честь американского Дня независимости. На мероприятие не явился заявленный участник, действующий чемпион среди мужчин Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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